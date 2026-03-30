Los temporales y las crecidas dañan las compuertas de la playa fluvial de Porta Pousada, en A Estrada

La llegada de la primavera marca cada año el momento de revisar las instalaciones y áreas de esparcimiento dependientes del Concello de A Estrada con el objetivo de realizar las tareas de mantenimiento que resulten oportunas para que puedan ser disfrutadas por el conjunto de la ciudadanía. Siguiendo estas premisas, las brigadas municipales estuvieron el pasado viernes en la playa fluvial de Porta Pousada, en el río Liñares. Las tareas de inspección permitieron comprobar en este paraje que los sucesivos temporales de este invierno y las fuertes crecidas ocasionaron importantes daños en las compuertas, elementos que se emplean para embalsar el agua y garantizar que el nivel aumente para permitir el baño durante la época estival.

Al bajar el nivel del río pudo verse estos días la gran cantidad de troncos, ramas y vegetación que la fuerza del agua y las riadas arrastraron durante los temporales del invierno. Se estima que todo este material estuvo golpeando contra la estructura de madera de las compuertas, haciendo presión sobre ellas por la propia acción del agua y de las corrientes.

Acumulación de troncos y madera en las guías metálicas. / Cedida

El concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, apuntó que los golpes de las ramas arrastradas por el río ocasionaron la rotura de anclajes y rodamientos. Señaló que, tras una primera inspección ocular, la evaluación del estado en el que se encuentran estas compuertas va a requerir ahora de un análisis especializado que ayude a determinar qué tipo de intervención será precisa para que cumplan su cometido de cara a la próxima temporada.

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Una de las cuestiones que será preciso valorar es el grado de afectación a la base de las compuertas, analizando hasta qué punto pudo verse comprometida la estabilidad de la estructura. Cabe indicar que estas compuertas en el lecho del Liñares están formadas por paneles de madera, armados en un marco metálico y que, con un sistema de guías, quedan anclados en los pilares de hierro que se levantan sobre las zapatas de hormigón de la estructura. De este modo, en el momento en que se desea embalsar el agua para la temporada de baño se levantan los paneles de madera desde el puente, haciendo uso de una grúa.