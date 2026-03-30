Sara Froiz Sobrado festeja sus 101 años

El alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, y la concejala de Servizos Sociais, Noemí Lois, se desplazaron el viernes, día 27, a la parroquia de Oirós para felicitar por su 101 cumpleaños a Sara Froiz Sobrado. La que pasa por ser una de las vecinas más longevas del municipio recibió con su habitual buen humor a los dos representantes municipales, que le regalaron un ramo de flores para conmemorar tan señalada fecha.