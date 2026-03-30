Música
Pedro Pastor fai rabaño
O cantautor madrileño está de xira de aniversario e A Estrada foi unha das paradas esta fin de semana
A Estrada
‘10 locos años descalzos’ é a xira que o trouxo ata A Estrada. Con todo vendido dende había días, cumplíronse as espectativas e Pedro Pastor fixo rabaño no Teatro Principal. A noite encheuse de música, baile, canción, sensibilidade, amor, liberdade e poesía. O público estivo entregado dende o primeiro momento e así o sentiu o propio cantautor que ó pouco publicou en redes sociais que o da Estrada será «uno de los conciertos mejor recordados de la gira».
Non estaba ningún dos grandes cos que ten cantado pero sentiuse a Silvio Rodríguez, Luís Pastor, Pedro Guerra, Rozalén... Incluso se animou a cantar en galego. O certo é que o público acabou o concerto en pé e con unha gran ovación.
- Profunda consternación en Vilagarcía por la muerte de Avelino Barreiro
- Rodman Polyships inicia el contrato para la Guardia Civil: así serán las dos patrulleras
- La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
- Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas
- Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
- La Xunta de Galicia planea construir una torre de 15 plantas al lado del Camiño Real de Santiago en Ourense
- Muere un surfista de 64 años en una playa de Oia
- La Xunta ofrece realojo o compensación por las 13 expropiaciones para el futuro barrio de 2.000 viviendas en San Mauro, en Pontevedra