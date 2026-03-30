Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta de la ReconquistaLa Borriquita en VigoReforma de BalaídosRehabilitar viviendas en Vigo'Pitanxo'A grande escolla
instagramlinkedin

Música

Pedro Pastor fai rabaño

O cantautor madrileño está de xira de aniversario e A Estrada foi unha das paradas esta fin de semana

Pedro Pastor e a súa banda Los Locos Descalzos, no concerto da Estrada. | F.C.

Fran Campos

A Estrada

‘10 locos años descalzos’ é a xira que o trouxo ata A Estrada. Con todo vendido dende había días, cumplíronse as espectativas e Pedro Pastor fixo rabaño no Teatro Principal. A noite encheuse de música, baile, canción, sensibilidade, amor, liberdade e poesía. O público estivo entregado dende o primeiro momento e así o sentiu o propio cantautor que ó pouco publicou en redes sociais que o da Estrada será «uno de los conciertos mejor recordados de la gira».

Non estaba ningún dos grandes cos que ten cantado pero sentiuse a Silvio Rodríguez, Luís Pastor, Pedro Guerra, Rozalén... Incluso se animou a cantar en galego. O certo é que o público acabou o concerto en pé e con unha gran ovación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents