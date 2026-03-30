No y mil veces no a la guera

No y mil veces no a la guerra. Ojalá que naciones y pueblos piensen como nosotros. Malditos egoístas que sólo piensan en sus negocios y nada le importan los demás. Lo dijo el actor Pepe Rubio cuando perdió a su madre, que de nada valía tener muchas cosas si no tenías con quien compartirlas. ¡Cuántas familias arruinadas que tendrán que morir llorando a sus seres queridos!

Ese señor que se contorneaba presumiendo de poder y no piensa en los soldados que perdió. De qué le vale que su nación sea poderosa si no le importa su gente. La maldita guerra que no respeta valores ni sentimientos, colegios de niños, hospitales y residencias. 40.000 familias sin hogar y aún queremos seguir. Pensemos que no podemos sin más. Echen mano de tierras, estamos a tiempo de sembrar para nosotros y los que puedan venir.

Noticias relacionadas

Seamos solidarios y aportemos nuestro granito de arena porque no viene una camioneta por los pueblos. El que más y el que menos podría aportar algo. En el campo nada se pierde. Tenemos animales, pero mejor ayudar a la qente que lo necesita. Los que tienen voz y poder hagan algo por convencer a esos que quieren quemar el mundo, que no tenemos otro.