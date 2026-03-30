Lalín reunirá concursos, espectáculos ecuestres y rutas el 25 y el 26 de abril

Lalín vivirá el 25 y el 26 de abril un fin de semana de intensa actividad ecuestre con motivo de la XXXVI Feira do Cabalo. Volverá a reunir en el mercado ganadero concursos, pruebas, exhibiciones y propuestas abiertas al público en una convocatoria ya consolidada dentro del calendario gallego y que cada año atrae tanto a participantes como a aficionados llegados de distintos puntos de la comunidad.

El cartel de esta edición recoge concursos morfológicos de cruzados, PRA y PRE, así como distintas categorías de potros, caballos y yeguas. La programación se completa con exhibición de enganche, Copa Galicia, carreras de andadura a trote, ruta cabalar, bautismo hípico y el sorteo de un premio de 600 euros. El programa busca combinar la vertiente más competitiva de la cita con actividades pensadas también para el público familiar y para quienes se acercan al recinto atraídos por el ambiente festivo de la feria.

Uno de los grandes reclamos del fin de semana será el espectáculo ecuestre gratuito La magia del caballo, procedente de León y reconocido internacionalmente con su número El Hechizo de la Rosa, galardonado como subcampeón del mundo. Concebida para sorprender al público, esta exhibición combina doma clásica, vaquera y en libertad con alta escuela, destacando por la compenetración entre jinete y caballo.

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La cita está organizada por el Concello de Lalín, con la colaboración de Cabaleiros de Lalín, y volverá a situar al municipio como punto de encuentro para aficionados y participantes del mundo ecuestre.