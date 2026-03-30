Los juzgados rematan el año con 2.099 asuntos pendientes

El Consejo General del Poder Judicial publicó este lunes el informe anual de la actividad por territorios. Los datos evidencian cómo aumentó la carga de trabajo de los partidos judiciales de Lalín y a Estrada a lo largo de 2025. El primero cierra el año con 1.264 asuntos en trámite (en 2024 fueron 1.104) y el segundo, con 835, también por encima de los 763 del año precedente. Así las cosas, los dos partidos judiciales despiden 2025 con 2.099 asuntos abiertos en total, por encima de los 1.866 con que habían comenzado el ejercicio.

A lo largo del año, los juzgados ingresaron otros 5.137 casos nuevos (entre los 3.105 de Lalín y los 2.032 de A Estrada). La cifra de nuevos litigios es inferior a los 5.434 que incoaron durante 2024, pero es que el ritmo de resolución desciende en 2025: quedan despachados 4.904 asuntos en total, frente a los 4.992 que se cerraron en 2024, y además, 2024 comenzó con menos procesos pendientes, 1,429, que son 400 menos de los 1.866 que acabamos de mencionar.

El Consejo General maneja un concepto, la tasa de pendencia, que es el cociente entre los asuntos pendientes al final de un periodo y los resueltos en ese mismo tiempo. Tanto para el partido judicial de A Estrada como para el de Lalín la cifra que obtenemos es de 0,43. Si la multiplicamos por 12, que son los meses que tiene un año, nos da 5,16, que son los meses que precisarían los dos partidos judiciales para poner todos sus asuntos pendientes al día, sin que entrase ningún proceso judicial nuevo.

Tasa de resolución

Existe otra tasa, la de resolución, que se obtiene al dividir los asuntos resueltos entre los ingresados. Si el resultado es mayor que uno, significa que el juzgado está despachando más casos de los que incoa. En las comarcas, las tasas rozan ese uno, pero no lo alcanzan, pues es del 0,95 para los juzgados que cubren Deza y del 0,96 para los de A Estrada y Forcarei. Pero hay un dato positivo: los dos partidos judiciales mejoran esta tasa de resolución, ya que en 2024 estaba en 0,94 para Lalín y en 0,89 para A Estrada.

Un proceso judicial pasa por distintas resoluciones, como sentencias (que pone fin a un asunto), autos (resuelve cuestiones como admisión a demanda o recursos) y decretos (orientados a trámites). Al cierre de 2025, quedaron registradas 1.011 sentencias, mientras que se resolvieron otras 576, pero 2.909 estaban en trámites al cierre del ejercicio. En 2024 eran 2.476, casi medio millar menos.

Robo en el estanco de Lalín

Por último, los dos varones que fueron detenidos el sábado por sustraer dinero de la caja del estanco de la rúa Ponte, en Lalín, y de agredir a su dueña, pasarán este martes a disposición judicial.