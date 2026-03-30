Infraestructuras
La Diputación destina 8.000 euros a rotular el polideportivo de Lalín
Redacción
Lalín
La Diputación de Pontevedra destinará cerca de 8.000 euros a la rotulación de distintas zonas del pavillón municipal de Lalín, una actuación que se financiará al completo con cargo al tercer Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.
El proyecto incluye el diseño, fabricación y colocación de alrededor de una veintena de carteles para identificar espacios y reforzar la promoción de la actividad deportiva en la instalación. Para ello se emplearán distintos materiales, adaptados a las bases de soporte y a cada emplazamiento. Esta ayuda se enmarca en los más de 202.000 euros asignados al municipio dentro de esta convocatoria provincial.
- Profunda consternación en Vilagarcía por la muerte de Avelino Barreiro
- Rodman Polyships inicia el contrato para la Guardia Civil: así serán las dos patrulleras
- La Axencia Urbanística de la Xunta se ceba con Pontevedra: la provincia acapara el 60% de las demoliciones de construcciones ilegales
- Los otros «regalos» que traerá el Mundial 2030 a Vigo más allá de Balaídos: trenes, autovías, bicis o instalaciones deportivas
- Avelino, el amigo que deja el cariño como único recuerdo posible
- La Xunta de Galicia planea construir una torre de 15 plantas al lado del Camiño Real de Santiago en Ourense
- Muere un surfista de 64 años en una playa de Oia
- La Xunta ofrece realojo o compensación por las 13 expropiaciones para el futuro barrio de 2.000 viviendas en San Mauro, en Pontevedra