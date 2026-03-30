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Infraestructuras

La Diputación destina 8.000 euros a rotular el polideportivo de Lalín

Redacción

Lalín

La Diputación de Pontevedra destinará cerca de 8.000 euros a la rotulación de distintas zonas del pavillón municipal de Lalín, una actuación que se financiará al completo con cargo al tercer Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.

El proyecto incluye el diseño, fabricación y colocación de alrededor de una veintena de carteles para identificar espacios y reforzar la promoción de la actividad deportiva en la instalación. Para ello se emplearán distintos materiales, adaptados a las bases de soporte y a cada emplazamiento. Esta ayuda se enmarca en los más de 202.000 euros asignados al municipio dentro de esta convocatoria provincial.

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