Los criadores confirman que sí habrá suministro de carne para la Festa do Galo de Curral de Vila de Cruces

El pasado 13 de noviembre, el Ministerio de Agricultura decretaba el confinamiento de las aves de explotaciones avícolas, ecológicas y de autoconsumo, para evitar el contacto directo con aves silvestres que pudiesen estar infectadas de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP). Esta es una enfermedad de declaración obligatoria en la Unión Europea y con afectación, sobre todo, en las zonas de costa, por la migración de aves silvestres entre agosto y noviembre.

En la actualidad, cuatro meses y medio después de esa restricción, no hay visos de que vaya a levantarse, aunque los ganaderos llevan semanas pidiendo una desescalada porque no hay positivos de gripe aviar en las granjas desde enero. En todo caso, el confinamiento de las aves no va a poner en peligro la celebración de citas gastronómicas como la Festa do Galo de Curral de Vila de Cruces, prevista para finales de mayo. Es muy probable que el evento no incluya la exposición de animales (aunque se levante el encierro, seguirá prohibida la concentración y subasta de piezas), pero sí habrá suministro de carne para los restaurantes y particulares.

«Nós non tivemos problema en seguir cebando os animais, porque xa tiñamos preparadas as explotacións de antes con malla pajarera para evitar que entrasen as aves rapaces e levasen os polos máis novos», explica el presidente de la Asociación de Criadores de Galo de Curral, Tito Mariño. Este tipo de malla impide la depredación, pero también que las aves domésticas se contagien al compartir agua, comida o tocar los excrementos de un ave silvestre enferma. Por eso no sirven otras medidas «alternativas», como colocar cintas de colores que en teoría espantan a los pájaros. Cuando se decretó el confinamiento, las explotaciones de Galo ya llevaban ocho meses cebando los animales (cada tanda emplea 9 meses de cebo) y algunas estaban ya con los que se degustarán esta primavera. Mariño reconoce que, tras decretarse el confinamiento «baixou un pouco o mercado» por miedo y por desinformación, porque la gripe aviar pasa de un ave a un humano de forma muy poco común y solo por contacto estrecho. Es decir, al consumir la carne cocinada no existe ningún peligro, y es muy infrecuente que un animal enfermo llegue a la cadena de consumo. Ahora mismo, «non son as mellores semanas de venta, o consumo volve repuntar a finais de abril e ata agosto, para despois ter outro pico a finais de ano» como menú navideño, explica Mariño.

Los criadores de Galo pudieron seguir alimentando a sus aves en sus fincas, pero otras especies tuvieron que confinarse y la falta de luz redujo su productividad o retrasó su cebo, con lo que es normal que haya subido el precio de la carne o de los huevos. En principio, esa subida de insumos no afectará a lo que tengan que pagar restaurantes y particulares en la cita de mayo en Vila de Cruces. «Os de Nadal si van subir, e o consumidor ten que aceptalo, igual que acepta a subida que experimenta cada ano, ainda que sexa leve, o peixe».

El estrés reduce la puesta de huevos

Decíamos que muchas explotaciones de autoconsumo de gallinas tienen a sus animales encerrados, por lo que ven menos luz y, en muchos, casos, no pueden pastorear. Esta situación causa estrés en los animales, lo que afecta a la puesta de huevos, al mismo tiempo que aumentar su peso porque se mueven menos. En Casa Morao, una explotación de Camanzo que produce huevos de oca de Toulouse, «tivemos que aumentarlles a cantidade de cereal porque as ocas non poden pastar. Fixemos un pequeno parque cuberto dentro da finca para que teñan un pouco máis de espacio. Ata o de agora baixou a posta» y es posible que ese descenso en la producción continúe, como indica uno de los promotores de esta explotación, Adrián Fernández Salgueiro.

¿Y cómo afecta el confinamiento a la repoblación de aves silvestres en los Tecores? Desde el Tecor de Dozón su presidente, José Rodríguez, recuerda que tanto perdices como faisanes, codornices o zorzales «cuentan con su correspondiente control veterinario y guía» de transporte, donde figura el origen y el destino, como ocurre, por ejemplo, con los terneros y reses adultas que se venden en la Central Agropecuaria de Silleda.

Las comarcas de la provincia, en el nivel 2 de riesgo

Desde julio del año pasado, España registró 165 aves silvestres contagiadas de gripe aviar. Uno de los focos más recientes se detectó el día 9 en Redondela, en una gaviota patiamarilla. Es el sexto caso a nivel gallego. De ahí que, aunque sean positivos por goteo, Agricultura continúe con las restricciones, porque un positivo en una granja avícola obliga al sacrificio de todas las aves de la explotación.

Clientes de un restaurante, en una edición de la Festa do Galo de Curral. / Bernabe

En febrero, el MAPA difundió su «Programa de vigilancia de la influenza aviar en España 2026». El documento explica la vigilancia que se realizará sobre granjas y aves silvestres a través de detección temprana y muestreo. La detección temprana está atenta a síntomas de la enfermedad como reducción del consumo de agua y de pienso, aumento de la mortalidad o disminución de la puesta, mientras que el muestreo realizará análisis serológicos en granjas, que serán de más o menos animales según su censo. De las 152 granjas gallegas se recogerán 280 muestreos.

Para escoger qué granjas se muestrean, el MAPA concedió a cada comarca del Estado un nivel de riesgo del 1 al 5 (1 es el de mayor riesgo y 5 el de menor), en base a seis parámetros: el censo de aves silvestres acuáticas en los humedales; brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en Europa y movimientos migratorios de 42 especies silvestres seleccionadas como de riesgo; la supervivencia del virus en base a las temperaturas mensuales de 2012 a 2017 en 2.216 estaciones meteorológicas nacionales; la densidad de granjas; los movimientos comerciales de entrada de aves de corral de la UE entre 2015 y 2019; y los movimientos de aves nacionales entre 2016 y 2019. Pues bien, en Galicia no hay ninguna comarca en riesgo 1; pero tanto Deza como Tabeirós-Montes y el resto de la provincia están en el nivel 2.