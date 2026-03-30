Chelo Docampo celebra los 90 rodeada de cuatro generaciones

La vecina de A Estrada Chelo Docampo vivió este fin de semana una jornada inolvidable al ser homenajeada por sorpresa con motivo de su 90 cumpleaños. La celebración tuvo lugar en el restaurante O Quinteiro, situado en la parroquia de Souto de Vea, donde se reunió buena parte de su familia para acompañarla en una fecha tan señalada.

En total, 25 familiares participaron en el encuentro, entre ellos sus diez nietos y cinco bisnietos, uno de ellos nacido hace apenas unas semanas, lo que aportó un significado aún más especial a la reunión. La emoción fue la nota predominante durante toda la comida, en la que no faltaron los recuerdos y las anécdotas.