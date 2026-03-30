La Escudería Forcarei Motorsport llevó a cabo en los últimos días trabajos para mejorar las instalaciones del circuito de A Madalena. Estas obras se centraron en la mejora de cierres, en la pista de acceso a los boxes y, especialmente, en las escapatorias exteriores e interiores de las curvas.

Acometen mejoras en A Madalena tras las críticas de la federación

Estos trabajos llegan semanas después de que la Federación Gallega de Automovilismo decidiese que la segunda prueba del Campeonato Xunta de Galicia de Karting que estaba previsto celebrar inicialmente en el Circuito de A Madalena se trasladase al Circuito de Outeiro de Rei (Lugo) en las mismas fechas inicialmente planteadas. Según explicaron desde la entidad, el motivo del cambio se debe «al mal estado en el que se encuentra la pista debido a la sobreutilización de la misma durante los últimos tiempos».

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Desde la escudería explicaron que han restaurado varios puntos dañados por las lluvias y el “sobreuso” en el Circuito de A Madalena. Ahora solo queda esperar a que «la primavera haga su magia y volver a tener todo verde». El responsable del circuito Jose Murado, apuntó que ahora mismo lo «básico del circuito está al 100%». Quedan sin embargo cuestiones pendientes como arreglar algún cierre y realizar mejoras en el sistema eléctrico, algo que debe realizar el Concello. Desde el circuito también recomiendan dotar el asfalto con una capa de slurri, una pintura industrial para sellar pavimentos. Eso permitiría asegurar el asfaltado varios años más.