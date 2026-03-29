«Si no tienes un carácter fuerte estos perros te toman por el pito del sereno»

-¿Cómo llegó Lex a su vida? ¿Ya sabía que quería un perro de esta raza?

-Fue un poco por casualidad. Yo ya tuve antes otro perro parecido, de raza american stafford, que se llamaba Neco. Lo tuve que sacrificar por un tumor que tenía en una pierna. Me dio mucha pena, aunque ya tenía sus catorce años. Lex llegó a mí por medio de mi primo, que tenía unos cuantos cachorros y estaba intentando encontrarles un sitio, así que me tocó. Es un american pit bull terrier. Ahora ya tiene siete años. Espero que todavía viva unos años más. Todo depende de los cuidados que tengan y este debo decir que lleva una vida que parece un marqués.

-¿Cómo ve esa catalogación de Perro Potencialmente Peligroso que se le pone ahora a estas razas de perros y todo lo que ello implica?

-Creo que los estamos estigmatizando un poco. Yo lo cuido como si fuese un perro más. Me da igual la raza. Lo único que hago es llevarlo con bozal. Cuando lo saco no tengo ningún cuidado especial, salvo que nos encontremos con algún perro, porque a veces pueden tener algún roce. Es algo que le puede pasar a cualquier raza. Por norma general se porta muy bien. Lo del bozal es diferente. Desde los seis meses ya lo tienes que llevar con él puesto, por normativa, además, también se va acostumbrando. Estás obligado, además a tenerlo con un seguro y licencia. También escuché que querían hacer un examen a los dueños, aunque no sé qué tendríamos que hacer. Si son cuestiones de obediencia no tiene mucho problema.

-¿La gente se asusta cuando se cruza con Lex por la calle?

-Depende, hay de todo. La gente mayor creo que le tiene bastante respecto. Ya tuve algún encontronazo con algunas personas porque le tenían mucho miedo. Lex es muy amigable y tiende a acercarse a la gente pero algunos no reaccionan bien al ver el tipo de perro que es. Lo ven grandote y con la cabeza grande y se asustan un poco. Creo que la gente más joven ya los va aceptando más. Los miran de otra forma.

-Pensar en la fuerza que tienen también asustará...

-Sí, es cierto que tienen mucha fuerza y al querer jugar te puede empujar. Este además está un poco gordo, deben andar por los cincuenta kilos. Es mucho perro y mucho peso para un animal de este tamaño. También tiene mucho músculo, porque son perros muy potentes. Si nos encontramos con gente que tiene perros, especialmente si son pequeños, tienden a apartarlos. Tienen miedo de que les haga algo. De momento sin embargo nunca le hizo nada a ningún animal más pequeño. Pienso que son más paranoias de la gente que por culpa del animal.

-¿Por el tipo de perro que estamos hablando, se necesita cansarlo a base de paseos largos?

-No por norma general. Creo que el comportamiento del animal es como el de cualquier otra raza. Este sí que es muy juguetón y tiene ímpetu, pero no hace falta darle mucha caña.

-Se dice que este tipo de perros tienen que asumir desde el principio que tú eres el jefe, ¿está de acuerdo?

-Sí que es verdad. Estos perros tienen que tener unas normas claras. Si no tienes un carácter un poco fuerte estos perros te toman por el pito del sereno. A veces son también un poco cabezones a la hora de obedecer, aunque es bastante dócil en general.

Javier Cabalar / Adiestrador canino

«Con estos perros no funciona el entrenamiento positivo, necesitan límites»

Javier Cabalar, paseando por A Estrada con su doberman. | BERNABÉ

El estradense Javier Cabalar Prieto lleva muchos años siendo adiestrador canino, una larga experiencia con todo tipo de perros que también tiene un toque personal, ya que su compañero es un doberman. «Con estos perros no funciona el entrenamiento positivo, necesitan límites», explica al hablar de los catalogados como Perros Potencialmente Peligrosos. «Hay que entender cómo funciona un perro de este tipo y cómo se relacionan. Son perros muy jerárquicos y tienes que ser tú el que manda. Hay que ponerles límites claros pero al mismo tiempo ser tranquilos y estables con ellos. Educar un perro a base de someterlo está obsoleto y no es buena idea», afirma.

Por estes condicionantes Cabalar considera que un can de este tipo no es aconsejable como primer perro. «Son perros que tienen unas características físicas que te condicionan. Suelen ser grandes y pesan mucho. Pueden ser súper dóciles y buenos pero esa fuerza puede hacer que actúen de forma brusca al interactuar con otros perros o personas. Si no tienes experiencia y tu primer perro es de este tipo, vas a tener muchas papeletas para tener un problema». Por este motivo, Cabalar apoya la comentada iniciativa de realizar exámenes básicos a los dueños. «Es una utopía, porque es difícil de aplicar», lamenta.

Noticias relacionadas

En cuanto a la obligación de llevarlos con bozal, el adiestrador se muestra partidario «a medias». «Por un lado estoy de acuerdo en que es una medida de seguridad pero por otro creo que el bozal les genera un estrés y les condiciona a la hora de interactuar con otros perros».