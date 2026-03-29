Silleda abre la primera colonia felina municipal de la comarca

Silleda inauguró este sábado en As Pedrosas la primera colonia felina municipal de la comarca de Deza, una iniciativa con la que el Concello refuerza su política de bienestar animal y avanza en la gestión ordenada de los gatos comunitarios. El recinto nace para dar respuesta a las exigencias de la Ley de Bienestar Animal y facilitar la aplicación del método CER, acrónimo de captura, esterilización y retorno.

Silleda lleva cerca de un año desarrollando este trabajo con la colaboración del CAAN, dependiente de la Diputación de Pontevedra, cuyo equipo veterinario se encarga de esterilizar a los animales, mientras el personal municipal asume las capturas. A este dispositivo se suma también la labor de personas voluntarias, responsables de la alimentación y del seguimiento de los gatos una vez regresan a su entorno. En la actualidad, están registradas doce colonias felinas repartidas por el término municipal.

La creación de este nuevo espacio responde, en buena medida, a las dificultades que presentaban varias de esas colonias, ubicadas en propiedades privadas, donde resultaba más complicado completar el retorno de los animales tras su esterilización y mantener un control diario adecuado. Con la nueva instalación, de titularidad municipal, se busca centralizar la atención en un entorno con mejores condiciones de limpieza, higiene, seguridad y convivencia.

La colonia de As Pedrosas dispone de un recinto cerrado con aperturas suficientes para permitir la entrada y salida de los gatos, pero que impiden el acceso de otros animales. En su interior se han habilitado varias casetas individuales y un refugio doble, en algunos casos construidos por las propias voluntarias, cuya labor ha sido esencial. De hecho, idearon un sistema de aislamiento térmico reutilizando tetrabriks rellenos de material aislante para hacer los habitáculos más cálidos y protegidos.

El recinto cuenta con comederos y bebederos, y estará sometido a labores de mantenimiento, limpieza y control sanitario. Incorpora un cartel con normas básicas de uso, entre ellas, la prohibición de abandonar animales o suministrarles comida fuera del sistema establecido. Para evitar este tipo de conductas, el Concello prevé instalar un sistema de videovigilancia.

Todos los animales integrados en esta colonia, al igual que los que forman parte de las otras doce ya existentes, están controlados a nivel sanitario. Cada ejemplar es identificado de forma individual y dispone de un registro propio que permite seguir su estado de salud y bienestar. Además, los gatos son retornados esterilizados y desparasitados, dentro de un sistema supervisado por personal veterinario, por lo que el Concello sostiene que no generan problemas de salud pública ni de convivencia vecinal.

Colaboración ciudadana

Desde el gobierno destacan que esta infraestructura permitirá ofrecer a los animales un espacio digno y controlado, pero también contribuir a la sensibilización social. La alcaldesa subrayó que el recinto se ha instalado también «para contribuír a sensibilizar a cidadanía, especialmente aos máis pequenos, sobre a importancia do respecto e do coidado dos animais».

La iniciativa se suma a otras actuaciones municipales en materia de protección animal, como la creación del parque canino, y pretende servir de referencia para otros concellos de la comarca. En esa línea, Paula Fernández Pena, hace un llamamiento a la colaboración vecinal y defiende la implicación ciudadana para el buen funcionamiento de un servicio que nace «coa convicción de que o benestar animal tamén forma parte da responsabilidade pública. Pero para que funcione ben, necesitamos a colaboración da veciñanza: respectando este espazo, non abandonando animais, non alimentando os gatos fóra das pautas establecidas e avisando ao Concello cando se detecte unha nova colonia felina. Só así poderemos facer un traballo ordenado, eficaz e sostible no tempo».

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La próxima captura de animales está prevista para el próximo sábado, día 4 de abril.