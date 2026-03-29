El servicio de orientación laboral registra 459 consultas este año

En los tres primeros meses del año, el Servizo de Orientación Laboral do Concello de Lalín atendió a 459 personas, mediante un proceso que incluye el diagnóstico de la situación de empleabilidad, la definición de las metas profesionales de cada usuario y la elaboración de itinerarios personalizados. La edil de Emprego, Beatriz Canda, añade que estas iniciativas se integran «con propostas formativas e accións de orientación adaptadas tanto ao perfil das persoas participantes como ás esixencias cambiantes do contexto laboral, favorecendo así a adquisición de capacidades relevantes e o fortalecemento dun itinerario de inserción sostible e progresivo».

Perfiles técnicos

En el municipio de Lalín y en su entorno las tendencias más recientes del mercado laboral muestran una demanda elevada de perfiles profesionales vinculados a la industrias, la construcción y los servicios. En concreto, destacan los puestos de operario industrial, profesional del metal y oficios de edificación, además de personal cualificado en mantenimiento, electricidad y mecánica. Esta cuestión evidencia la creciente necesidad de perfiles técnicos, sobre todo de Formación Profesional. De forma paralela, hay una demanda sostenida en el ámbito de la hostelería, el comercio y la logística, con trabajos con camareros, dependientes y personal de almacén.

La concejala destaca además que existe un incremento progresivo de oportunidades en el sector sociosanitario, de forma especial en la atención y cuidados de las personas mayores. En conjunto, «o mercado laboral caracterízase pola diversidade sectorial e pola dificultade de cubrir determinados perfís cualificados», indican desde el Concello.

Cuatro años de actividad

El Servizo de Orientación Laboral de Lalín, durante sus cuatro años de trayectoria, se consolidó como un recurso esencial en la dinamización de la inserción laboral y el impulso al desarrollo profesional de la cabecera comarcal y del resto de Deza. Desde noviembre de 2021, además, integra la comunicación digital como un eje estratégico de sus actuaciones, en coordinación con la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. Al disponer, por ejemplo, de un perfil específico en la red social Facebook, puede difundir de forma continuada tanto ofertas de empleo y acciones formativas como recursos especializados.

En un boletín semanal que publica todos los viernes recoge ofertas laborales identificadas en portales y buscadores especializados pero también fruto de la colaboración con empresas y ETT. Durante este primer trimestre del año, el servicio editó 13 boletines de ofertas de trabajo, con 237 oportunidades laborales. En breve, todas las ofertas serán publicadas en la sección de empleo de la página web del Concello de Lalín.