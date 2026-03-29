El PSOE revela la posible pérdida de 200.000 euros en ayudas

El PSOE de Forcarei alerta que el Concello podría no beneficiarse de actuaciones turísticas valoradas en más de 200.000 euros incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística Camiños por dentro, financiado con fondos Next Generation. Este programa, dotado con 2.069.000 euros por el Ministerio de Industria y Turismo en 2022, debe estar ejecutado antes del 30 de mayo de 2026.

La portavoz del grupo socialista, Verónica Pichel, recuerda que entre las actuaciones previstas en el municipio se encontraba la musealización del Mosterio de Aciveiro, cuyo proyecto técnico fue redactado en 2023, "pero seguimos sin novas sobre su ejecución". También sigue pendiente el mural promocional del Camino de Santiago en Soutelo de Montes, pese a haberse tramitado la cesión del espacio.

Asimismo, apunta Verónica Pichel, "non se desenvolveu a área de refuxio para peregrinos na Freixeira", donde se preveía mejorar los aseos. Otras acciones, como la promoción digital de rutas o mejoras en senderos, "víronse reducidas tras anunciarse unha limitación do investimento a 150.000 euros para instalar estacións de reparación de bicicletas".

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Ante la cercanía del fin del plazo en prácticamente dos meses, insiste Verónica Pichel, en que "medra a incerteza sobre a execución destes proxectos e os motivos polos que varias actuacións clave seguen sen realizarse".