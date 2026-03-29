El PP lamenta el rechazo a su moción para el fomento de la natalidad

El PP de Vila de Cruces critica la postura del resto de la corporación a la hora de votar su moción para una línea de ayudas al fomento de la natalidad. Xuntos votó en contra, pidiendo un informe económico, y tanto Julio López como Nova Alternativa y Bloque se abstuvieron: eran 9 votos contra los 4 del PP. Los populares recuerdan que Xuntos llevaba una propuesta similar en su programa electoral, y que, aunque haya ayudas de la Xunta para esta cuestión (como esgrimió el Bloque), «como administración máis próxima aos veciños, temos a obriga de aportar solucións e non de mirar cara a outro lado». Anuncia que seguirá defendiendo «propostas útiles e necesarias».