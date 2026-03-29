La pionera cooperativa Monte Cabalar acuerda su disolución tras veinte años

La cooperativa Monte Cabalar dio sus primeros pasos hace veinte años y desde el primer momento el pionero proyecto se convirtió en un ejemplo a seguir en una tierra gallega marcada en muchos montes por el minifundismo, una disgregación que impulsa el abandono y supone un escollo en el cuidado de los montes y en la lucha contra los incendios. La idea puesta en marcha en la zona sur del Concello de A Estrada era tan simple como complicada de llevar a cabo. Monte Cabalar agrupó unas 3.600 parcelas de más de 1.000 propietarios para conformar una cooperativa con más de 700 hectáreas y más de 300 socios. El objetivo era aprovechar socioeconómicamente el monte mediante explotaciones forestales y ganaderas, al tiempo que se mantenía cuidado.

Ese pionero proyecto, que la Xunta utilizó en su momento como ejemplo a seguir, llegó sin embargo a su fin. En la noche del pasado viernes, una asamblea de socios a la que acudieron unas cincuenta personas votó a favor de iniciar el proceso de disolución de la cooperativa Monte Cabalar. «Creo que a idea é válida pero o proxecto, tal e como viña funcionando, era inviable», afirmó su presidente y principal valedor a lo largo de estas dos décadas, Francisco Xabier Barreiro Carracedo «Fuco».

Tal y como se explicó en la asamblea, tras este acuerdo se iniciará un proceso de liquidación que implica la venta de todo el ganado que todavía tiene la cooperativa, además de la maquinaria e instalaciones. Con estos ingresos, se intentará pagar todas las deudas pendientes. Se trata de un proceso que viene muy marcado y tutelado por la Ley de Cooperativas y que rematará con una asamblea final. Las cuentas presentadas desde la directiva no dejaron sin embargo satisfechos a todos los socios, algunos de los cuales mostraron ayer su desacuerdo por la falta de explicaciones a nivel económico.

En cuando a los motivos que llevaron a este final, Fuco, explicó que, a pesar de la voluntad que pusieron desde el inicio, eso no fue suficiente para hacer viable el proyecto tal y como venía funcionado. «Mantivémolo nos últimos anos sabendo que xa non tiña solución, pero con vontade xa no era posible sostelo. Chegados a este punto, está claro que o noso ciclo está pechado».

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Fuco considera que el paso de los años demostró que hubo cuestiones que no se ponderaron cuando Monte Cabalar se puso en marcha en las parroquias estradenses de Souto, Arca, Nigoi, Tabeirós y A Somoza. Una de esas cuestiones eran los accesos a la zona, que podía llevar media hora al tener que hacerse por pistas muy rotas. Otra era el invierno. A pesar de que las temperaturas en estos montes no son muy bajas, su altura hace que el viento haga bajar la sensación térmica. Eso, unido a los temporales, pasaba factura al ganado. Por otro lado estaba la «inteligencia espacial» del ganado, que se terminaba disgregando y buscando puntos para salir de los cierres. Por último señala el problema de los toxos, una batalla que terminaron perdiendo. «O noso camiño acabou pero creo que da nosa experiencia naceron outras explotacións de gando en extensivo en zonas de máis abrigo e terreos máis fértiles que están funcionando. Ese é o noso legado», valoró.