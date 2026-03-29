Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta de la ReconquistaLa Borriquita en VigoReforma de BalaídosRehabilitar viviendas en Vigo'Pitanxo'A grande escolla
instagramlinkedin

Obituario

Pesar por el fallecimiento del exactor y músico Chencho Campos

Chencho Campos.

Chencho Campos. / FDV

Lois Docampo

A Estrada

El exactor y músico estradense Juan José Docampo Regengo, más conocido por su nombre artístico de Chencho Campos, falleció ayer sábado a los 64 años y fue despedido hoy en una misa que tuvo lugar en la iglesia de San Paio de A Estrada. Durante las décadas de los ochenta y noventa, Chencho Campos destacó en diversas facetas. Fue cantante, guitarrista, compositor, escritor y actor, y formó parte de numerosos proyectos. En un entrevista para FARO, el incansable Chencho afirmaba que su ilusión desde niño siempre fue componer: «hacer canciones que jamás se habrían escuchado en este universo si yo no hubiese nacido. Para mí era algo así como una motivación cósmica». Recientemente había vuelto a componer, usando las redes sociales para difundir canciones que nadie había escuchado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents