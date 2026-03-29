Obituario
Pesar por el fallecimiento del exactor y músico Chencho Campos
El exactor y músico estradense Juan José Docampo Regengo, más conocido por su nombre artístico de Chencho Campos, falleció ayer sábado a los 64 años y fue despedido hoy en una misa que tuvo lugar en la iglesia de San Paio de A Estrada. Durante las décadas de los ochenta y noventa, Chencho Campos destacó en diversas facetas. Fue cantante, guitarrista, compositor, escritor y actor, y formó parte de numerosos proyectos. En un entrevista para FARO, el incansable Chencho afirmaba que su ilusión desde niño siempre fue componer: «hacer canciones que jamás se habrían escuchado en este universo si yo no hubiese nacido. Para mí era algo así como una motivación cósmica». Recientemente había vuelto a componer, usando las redes sociales para difundir canciones que nadie había escuchado.
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