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Investigación

Investigan a un octogenario por un intento de agresión sexual en Lalín

Redacción

Lalín

La Policía Judicial de Lalín tomó declaración en calidad de investigado a un vecino de la localidad, de 89 años y nacionalidad española, como presunto autor de un delito de agresión sexual a una menor de edad.

Los hechos, según la información facilitada, habrían ocurrido el pasado 20 de marzo en Lalín. El investigado está acusado de haber intentado besar a la víctima y de tratar de introducirla en un domicilio, sin llegar a conseguirlo. Quedó en libertad después de prestar declaración ante los agentes.

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