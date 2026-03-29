Un fallo en la chimenea provoca un incendio en una vivienda de Forcarei

En torno a las 15.00 horas el 112-Galicia recibió aviso de un incendio en una vivienda en Portela, parroquia de Millerada, Concello de Forcarei. En la casa reside un matrimonio de avanzada edad que no sufrió daños personales. Estaban atendidos por su asistenta que los sacó al exterior y posteriormente fueron examinados por el 061.

El incendio se inició en una chimenea y alcanzó posteriormente por la planta superior, bajo cubierta. La estructura de esta zona de la casa, con vigas y suelo de madera, ayudó a la rápida propagación de las llamas, que arrasaron con 25 metros cuadrados de tejado quedando totalmente inservible. Todo apunta a que el fuego se inició en el tubo de extracción de humos, al estar pegado a estructuras de madera antiguos como muebles y vigas, provocando un sobrecalentamiento. El fuego afectó a la parte superior de la casa y a la habitación ubicada encima de la cocina. La planta baja sufrió algún desperfecto por agua propio de las labores de los bomberos.

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Hasta la zona se desplazaron tres miembros del GES-A Estrada, tres del cuerpo de Bomberos de Silleda, una ambulancia del 061 y Guardia Civil.