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Batucada

El encuentro de percusión le pone ritmo a las calles de A Estrada

El encuentro de percusión le pone ritmo a las calles de A Estrada |

El encuentro de percusión le pone ritmo a las calles de A Estrada |

El segundo encuentro de batucada llenó A Estrada con mucho ritmo y ambiente festivo. Desde la mañana más de 250 participantes se dieron cita para las distintas actividades: taller de percusión, actuaciones de grupos, desfile y fiesta final con DJ. El evento estuvo organizado por Latexo y Percustrata y contó con la participación de ocho grupos.

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