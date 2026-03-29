El encuentro de percusión le pone ritmo a las calles de A Estrada

El segundo encuentro de batucada llenó A Estrada con mucho ritmo y ambiente festivo. Desde la mañana más de 250 participantes se dieron cita para las distintas actividades: taller de percusión, actuaciones de grupos, desfile y fiesta final con DJ. El evento estuvo organizado por Latexo y Percustrata y contó con la participación de ocho grupos.