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Cayetano Lledó presentó ‘Un show incrible’

Cayetano Lledó presentó ‘Un show incrible’ |

Cayetano Lledó presentó ‘Un show incrible’ |

El mago Cayetano Lledó presentó el viernes en el Teatro Principal su espectáculo ‘Un show increíble’. La función, que gustó sobre todo a los más pequeños, acerca distintos personajes con varios juegos de magia.

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