Casares refuerza los lazos de Lalín en Buenos Aires

El diputado europeo Nicolás González Casares visitó el Centro Lalín, Silleda y Agolada de Buenos Aires, donde firmó en el libro de honor y mantuvo un encuentro con su directiva, encabezada por José González Costa (presidente) y Fernando López Pereira (secretario).

El político lalinense expresó su emoción por encontrarse en un centro que, a su juicio, desempeñó un papel relevante en el nacimiento de la democracia argentina hace casi cincuenta años. En la reunión pudo conocer de primera mano los retos históricos de la sociedad y compartir impresiones sobre su presente y su futuro. Subrayó que este centro es un motivo de orgullo para los lalinenses, al mantener viva una parte de la villa en Buenos Aires y hacerlo frente a las dificultades económicas con esfuerzo diario y constancia.

Uno de los compromisos adquiridos durante el acto fue trabajar con la presidencia y la directiva para trasladar a Lalín la placa de bronce de los dezanos represaliados, actualmente ubicada en la Federación de Asociaciones Gallegas. El objetivo es que la pieza original regrese a Lalín y que en Buenos Aires quede una réplica, con la voluntad de materializar la iniciativa cuanto antes.

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El eurodiputado socialista saludó al exministro Juan Manuel Casella, que se encontraba en la sala Raúl Alfonsín junto a otros representantes de la Unión Cívica Radical. Recordó cuando, siendo niño, presenció la visita histórica del presidente argentino a Lalín en 1984. En esta línea, Casares avanzó su intención de desplazarse a Chascomús con motivo del 40º aniversario del hermanamiento con Lalín, que se conmemora en 2028. En la visita participaron autoridades de la ciudad natal de Raúl Alfonsín.