Adopción urgente
Buscan hogar para la última inquilina del refugio de gatos de Toedo
Redacción
Los voluntarios que velan por las colonias de gatos callejeros de A Estrada realizaron ayer un llamamiento para encontrar un hogar a Noite la única gata que queda en la casa de acogida que han gestionado desde hace meses en la parroquia estradense de Toedo. Este local les sirve para llevar a los gatos callejeros que encuentran enfermos o mientras se recuperan de operaciones como la de castración. Sin embargo, el Concello de A Estrada les ha comunicado que deben dejarla, ya que van a utilizar estas instalaciones con otro fin.
Ante esta mudanza forzada los voluntarios se ha topado con un problema, Noite. Según explicaron se trata de una gata negra de un año, «dulce y muy buena, aunque todavía algo tímida». Al poco de rescatarla la gata dio positivo en leucemia, y eso implica que no puede volver a la calle. Ahora ya está desparasitada y castrada pero le falta lo más importante: un hogar. Al tener leucemia latente no está enferma pero no puede convivir con otros gatos. «Nos encantaría encontrar para ella una casa de acogida permanente. Para ello nosotros nos hacemos cargo de sus gastos. Las panteras negras como Noite muchas veces esperan más tiempo pero nosotros sabemos que en algún lugar está la persona que la va a querer», afirman las voluntarias, dispuestas apagar los gastos que puedan tener la gata durante su vida.
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