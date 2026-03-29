Botar a andar ‘O falar dos fíos’en Liñares

A programación mensual de títeres do Pazo de Liñares comezou este sábado pola tarde da man da compañía Alakrán, que representou A pita xefa. A seguinte cita desta iniciativa de posta en valor do espazo museístico do histórico inmoble terá lugar o 26 de abril e será A feira das sementes, de Títeres Babaluva.