Artoño celebra el 27 de junio su V Ruta Cabalar con cena

La V Ruta Cabalar de Artoño abre hasta el 22 de junio el plazo de inscripción a través de los números de teléfono 650 924 879 (García) ó 645 126 257 (Raquel). La salida será a las 16.00 horas del campo de la fiesta, y durante el recorrido habrá una parada para reponer fuerzas. La cena será a las 22.00 horas y estará servida por el Mesón A Roda. A lo largo de la velada y la verbena, con los dúos Trasnos, Hora Bruja y DJ Bais 7, habrá numerosos sorteos.