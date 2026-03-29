Viernes de Dolores
Arrancan las procesiones de Semana Santa en A Estrada
La parroquia de San Paio organizó en la noche del pasado viernes la primera de las cinco procesiones que están previstas a lo largo de la Semana Santa. Se trató de la Procesión das Dores, que recorrió las calles centro urbano. Hoy a las 12.30 horas se realizará la Bendición Solemne de Ramos. Tendrá lugar en la parte alta de la rúa Calvo Sotelo, cerca de la plaza de la Farola, lugar habitual para este acto. Habrá también misa y bendición en la iglesia a las 10.00.
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