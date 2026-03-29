American staffordshire terrier y pit bull terrier: las razas que marcan el perfil de Deza y Tabeirós-Montes

Deza y Tabeirós-Montes concentran 340 perros de razas consideradas de riesgo y el reparto deja dos realidades bien definidas. Deza reúne 186 ejemplares y Tabeirós-Montes alcanza 154, pero la diferencia no está solo en el volumen. También cambia la raza con más peso en cada zona. En la primera comarca se impone con claridad el american staffordshire terrier, mientras que en la segunda el mayor número corresponde al american pit bull terrier, empujado sobre todo por la fuerte presencia de esta raza en A Estrada.

El mapa territorial está muy concentrado, a tenor del registro que maneja la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. A Estrada encabeza el listado, con 144 perros, y Lalín ocupa la segunda posición, con 93. Son, con mucha diferencia, los dos grandes focos del ámbito analizado y marcan la pauta del conjunto. Ya a bastante distancia aparecen Silleda, con 33 ejemplares; Agolada, con 27; y Vila de Cruces, con 21. En la parte baja quedan Forcarei y Rodeiro, ambos con 10, mientras que Dozón cierra la relación, con solo 2, a la cola de toda la provincia.

En el balance global, la raza más numerosa es american staffordshire terrier (o amstaff, en su versión abreviada), con 72 ejemplares. Por detrás figuran el american pit bull terrier, con 54, y los mestizos, con 49. El siguiente bloque lo forman el rottweiler, con 44; el dogo argentino, con 27; y el dóberman, con 22. Más abajo aparecen el bull terrier, con 19; el staffordshire bull terrier y la categoría de 'otra raza', ambas con 12; el mastín napolitano, con 11; y el akita inu, con 9.

Las cifras se estrechan todavía más en la parte final del recuento. El presa canario suma cuatro ejemplares y el bullmastiff se queda en tres. El caso más llamativo es el del dogo de Burdeos, del que solo constan dos perros. Son las presencias más escasas de un listado en el que unas pocas razas concentran la mayor parte del total y otras apenas tienen implantación.

En Deza, el dominio del amstaff es claro. La comarca reúne 55 ejemplares de esta raza, muy por delante de los 32 rottweiler, los 26 mestizos y los 20 pit bull. A partir de ahí el peso cae de forma apreciable. El bull terrier suma once individuos; el dogo argentino, nueve; el dóberman, siete; y tanto el akita inu como el staffordshire bull terrier alcanzan cinco ejemplares. El resto de razas tiene una presencia ya muy reducida.

Tabeirós-Montes presenta otro perfil. Allí el primer puesto es para el american pit bull terrier, con 34 ejemplares, seguido por los mestizos, con 23, y por el dogo argentino, con 18. El american staffordshire terrier queda en cuarto lugar, con 17. También destacan el dóberman, con quince, y el rottweiler, con doce. El mastín napolitano llega a diez, el bull terrier cuenta con ocho y el staffordshire bull terrier, con siete. Se trata, por tanto, de una distribución distinta, menos apoyada en una sola raza y muy condicionada por el peso específico que presenta A Estrada.

Perros potencialmente peligrosos en Deza y Tabeirós-Montes / Simón Espinosa

Ese papel del municipio de Tabeirós resulta decisivo para entender el conjunto. Reúne por sí solo 34 american pit bull terrier, 21 mestizos, 18 dogos argentinos, 15 american staffordshire terrier y 13 dóberman. Su volumen es tan alto que marca el perfil de toda la comarca. Lalín, por su parte, concentra la mayor bolsa de american staffordshire terrier, con 32 ejemplares, además de quince mestizos y nueve rottweiler. Entre ambos municipios reúnen la mayor parte del censo y dejan al resto de concellos a mucha distancia.

También hay rasgos propios en los municipios de tamaño medio. En Silleda, la raza con más presencia es el rottweiler, con once canes, algo que la diferencia de otros concellos, donde dominan los american staffordshire terrier y pit bull terrier. En Agolada vuelve a sobresalir el amstaff, con ocho unidades. En Vila de Cruces, en cambio, hay empate en cabeza entre esta raza y la american pit bull terrier, con cinco ejemplares cada uno.

Las cifras más bajas permiten ver también algunas rarezas. El bullmastiff solo aparece en Silleda, con tres perros. El dogo de Burdeos se reduce a dos casos en todo el territorio analizado, repartidos entre Lalín y A Estrada. El presa canario apenas tiene cuatro ejemplares y su presencia es testimonial. El akita inu, aunque poco numeroso, se deja ver en varios puntos, entre ellos Lalín, Silleda, A Estrada y Forcarei. El mastín napolitano, en cambio, se concentra casi por completo en A Estrada.

Otro dato relevante es el peso de los mestizos, que con 49 ejemplares ocupan la tercera posición del listado general. Su presencia confirma que el mapa no se limita a unas pocas razas puras bien identificadas, sino que incluye también un grupo importante de cruces. Algo parecido ocurre con la categoría de «otra raza», que aporta doce casos y añade más variedad a un censo ya de por sí desigual.

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En conjunto, la fotografía que dejan Deza y Tabeirós-Montes es la de una realidad muy concentrada en pocos municipios y en unas cuantas razas dominantes. El american staffordshire terrier manda en el balance global y sostiene buena parte del peso de Deza. El american pit bull terrier encuentra en A Estrada su gran foco y arrastra con ello el perfil de Tabeirós-Montes. Y junto a esas razas mayoritarias aparecen otras mucho menos frecuentes, algunas casi testimoniales, que completan un mapa amplio, pero muy poco uniforme.