A Veiga, Noceda y Catasós reciben sus locales sociales para actuaciones

El Concello de Lalín reorganiza el uso de varios inmuebles vecinales. La junta de gobierno local aceptó primero la renuncia de la Asociación Veciñal, Cultural e Deportiva A Carqueixa a la cesión temporal de la escuela de A Veiga aprobada en enero de 2025 por cinco años y, en la misma sesión, se la volvió a conceder por un periodo de diez años improrrogables para poder solicitar ayudas destinadas a su mejora y remodelación.

Asimismo, el gobierno cedió por diez años el local social de Noceda a la Asociación de Veciños Bolarqueiros; el de Catasós, a la Asociación Veciñal e Cultural Santiago de Catasós; y el palco de esta misma parroquia, a la asociación de vecinos. En todos los casos, las cesiones quedan condicionadas a que el Concello dé su conformidad previa actuaciones que se pretendan ejecutar con cargo a subvenciones, además de reservarse prioridad de uso.

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La única solicitud que no salió adelante fue la de la Asociación Cultural Leña do Deza, que había pedido el local social de Carragoso-A Trigueiriza para los ensayos de la Charanga Leña Verde todos los viernes. El Concello denegó por ahora la petición al entender que, al ser de reciente construcción, están pendientes de definirse sus usos.