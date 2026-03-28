Un ‘tardeo’ con la orquesta París de Noia estrenará el 17 de mayo la plaza de la Farola

Un tardeo amenizado por la orquesta París de Noia se encargará de estrenar, el próximo 17 de mayo, una ya peatonal plaza de la Farola durante la celebración de la Festa do Salmón, el evento gastronómico por excelencia en el Concello da Estrada, con más de medio siglo de trayectoria. Así lo anunció el alcalde, Gonzalo Louzao, quien confirmó la decisión del gobierno que encabeza de mantener el formato que se puesto en marcha en esta cita en su pasada edición y que fue todo un éxito.

En este sentido, el regidor apuntó que la Festa do Salmón mantendrá el cambio de localización que se le dio en la convocatoria de 2025 y volverá a apostar por la Plaza de la Constitución como espacio para la degustación popular del plato protagonista. Louzao remarcó que este cambio «tuvo muy buena acogida por parte de la ciudadanía». «La proximidad entre las distintas partes que componen esta fiesta y la variedad de propuestas incidieron en que la pasada edición, aquella 50+1, resultase un éxito», valoró el regidor local.

Después de apuntar que en las próximas semanas se dará a conocer el nombre de la persona escogida para pronunciar el pregón y de aquellos que recibirán la insignia Salmón de Ouro (el máximo reconocimiento que otorga el Concello da Estrada), Gonzalo Louzao señaló que el cambio que se adoptó en la pasada edición busca de nuevo para este año la implicación de la hostelería local. «Esta fiesta no tendría sentido ni existiría si no fuera por el empuje que le ofrecieron los hosteleros», dijo el mandatario local, antes de añadir: «estamos muy contentos de la respuesta del sector en 2025; el retorno fue muy positivo, por la cantidad y la calidad de las raciones, y esperamos que este año se repitan los buenos resultados».

En un año en el que la Festa do Salmón coincide con el Día das Letras Galegas, el 17 de mayo será una jornada intensa de celebración. Después del pregón y la degustación popular, esta última bajo la carpa de gran formato que se estrenará en la Praza da Constitución dos días antes (15 de mayo), las últimas horas de la tarde tendrán como protagonista otro espacio: la Praza de Galicia.

París de Noia

Será con la actuación de la orquesta París de Noia, que se convertirá en la primera en actuar en este nuevo espacio urbano, ya totalmente peatonal. «Ya estará terminada para esa fecha», apuntó el alcalde estradense, en alusión a la obra de reforma y peatonalización actualmente en marcha en el corazón del casco urbano.

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París de Noia repetirá en el tardeo del Salmón, una experiencia que se puso en marcha el año pasado, apostando también por el tirón que tiene entre el público esta reconocida orquesta. En una fiesta que tradicionalmente se concentraba en las horas del mediodía y decaía con la llegada de la tarde, esta iniciativa tuvo gran aceptación y la asistencia fue masiva. En 2025 la actuación comenzó a las 20.00 horas. El horario de la actuación de este año se confirmará próximamente.