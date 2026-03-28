Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Automoción y guerraVigueses/as Distinguidos/asMedallas Oro 2026Dejar de fumarUVigo Misión a la LunaNoelia Castillo eutanasia
instagramlinkedin

Ruta mototurística nocturna en julio

El Concello de Lalín dio luz verde a la primera ruta nocturna promovida por Motoclube Teo On Road. Está prevista para la noche del 4 al 5 de julio y discurrirá por vías de titularidad municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents