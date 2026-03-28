Recepción a Ariadna Silva en A Estrada

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao y la concejala Lucía Seoane, recibieron a estradense Ariadna Silva. Con la entrega de un ramo de flores quisieron felicitarla por haber conseguido el premio Mestre Mateo a mejor documental por su trabajo en ‘360 Curvas’. El alcalde dijo sentirse «moi orgulloso deste recoñecemento a unha estradense nos premios do audiovisual galego». La homenajeada, por su parte, aseguró que «foi unha sorpresa, alegría e orgullo porque é unha categoría moi aberta». Ariadna Silva acudió a la recepción con el busto que representa el premio que, por cierto, pesa 2 kilos y medio.