El PP eleva al Congreso los recortes de la Guardia Civil en Rodeiro

El grupo municipal del PP mantuvo ayer una jornada de trabajo en Rodeiro con los diputados pontevedreses Pedro Puy y Juan Bayón. Los ediles les trasladaron los continuos problemas de acceso del concello a internet, los fallos en telefonía fija y móvil y también los recortes en materia de seguridad ciudadana. Pedro Puy aseguró que su partido presentará de inmediato en el Congreso de Diputados una pregunta parlamentaria sobre los recrotes de la Gurdia Civil, «en la que lles inquerián ao Goberno de España sobre a situación actual do cuartel e as previsións para o reforzo de axentes e do restablecemento do horario de atención aos veciños», indica la portavoz, Cati Somoza. En la actualidad, el cuartel cuenta con solo tres agentes, puesto que dos están comisionados en otros destinos. Además, el horario de atención al público ya no es desde hace años de lunes a viernes, sino de martes a jueves y en una franja horaria de apenas cinco horas en turno de mañana.

Al margen de los fallos en telefonía e internet, Somoza trasladó a los dos diputados que las empresas adjudicatarias de la extensión de fibra óptica «non cumpren os prazos ante a inacción do Goberno de España». Puy y Bayón diseñarán otras iniciativas en Madrid para que se corrijan «de inmediado» estos incidentes y se agilicen las obras. Los ediles y diputados de PP visitaron el cuartel de la Guardia Civil y la feria del día 28, para trasladarse después a la parroquia de Pedroso, cuyos vecinos soportan «importantes eivas de cobertura» que complican el día a día de sus familias y granjas.