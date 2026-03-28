-A nadie le gusta cerrar un negocio y menos aún tan emblemático.

-La verdad es que es una pena, pero la falta de personal y el querer conciliar con mis niñas no me han dejado otra opción que dejarlo. Al final, yo tenía que dejar a mis hijas en A Bandeira en casa de mis suegros, salir de A Cunca, ir a por ellas y todo eso se me hacía muy cuesta arriba. Y, también, la falta de empleados porque si tuviera un personal cualificado para poder irme dejando a alguien al frente del negocio, pero no es el caso. Entonces, como digo yo siempre, para atender mal a los clientes es mucho mejor cerrar el negocio y eso es lo que va a pasar.

-¿Cuándo tomó la decisión de bajar la persiana de A Cunca?

-Pues lo tengo decidido desde hace año y medio. Lo que pasa es que yo tenía el contrato hasta ahora y les dije a los dueños del local que terminaba el contrato y no iba a seguir. Tengo que reconocer que me dijeron que me lo pensara, pero era una decisión que tenía clarísima. Insisto que fue una decisión muy meditada por todo lo que te comenté antes de mi vida familiar y la falta de personal. Date cuenta de que nos cuidaban a mis hijas por las noches y mi marido y yo nos veníamos a trabajar. Como comprenderás así no hay manera. Es algo que me cambió la vida y también me cambió el chip de decir que hay que disfrutar porque todo esto va a quedar aquí. Son etapas de la vida que hay que ir pasando y pienso que en este momento a mí es lo que me toca.

-¿Cree que el Bodegón A Cunca volverá a abrir algún día?

-Si te soy sincera, yo espero y deseo que sí. La verdad es que creo que de momento se va a quedar así cerrado porque pienso que esa es la previsión de sus dueños. De todas formas, espero que vuelva a abrir, claro. Al final, si casi lleva abierto más de 45 años y espero que esa tradición no se pierda porque son muchos los que han pasado por aquí de generación en generación. De todas formas, eso ahora ya no depende de mí porque una vez que me marche ya nada me atará al bodegón. Yo creo que sí, que volveremos a verlo abierto para seguir dando de comer y beber a, como te decía, generaciones enteras. Mi deseo es que reabra en condiciones. A mi me gustaría mucho que sí, pero ya digo que, por ejemplo, en lo de la falta de personal no pasa solamente conmigo. A la vista está que la falta de trabajadores es algo que le pasa a todo el mundo. No sé yo si alguien querrá abrirlo.

-¿Le gustaría seguir vinculada a la hostelería o busca un cambio?

-La idea es dejarlo para siempre y hacer algo nuevo con mi vida porque aquí pienso que ya cumplí con los que eran mis objetivos y pienso que lo hice con buenas sensaciones. También es cierto que, como muy bien dice el refranero, nunca se puede decir que de ese agua no beberé y a lo mejor lo echo muchísimo de menos y vuelvo. ¿Yo que sé? La vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que te puede deparar. Sin embargo, como tengo todo tan meditado tengo claro que me hace falta alejarme por un tiempo de todo lo que es el trabajo de la hostelería, que es muy gratificante pero también muy absorbente.

-¿Y cuál es el próximo reto después de trabajar en A Cunca?

-Te diré que empecé a trabajar con apenas 13 años y sólo tengo la EGB. En este momento, lo ideal para mí sería sacarme la ESO y me gustaría hacer un ciclo de cocina porque tengo que reconocer que es algo que me encanta. Pero más con la idea de poder presentarme a las listas de la Xunta para trabajar en un cole o en una guardería o algo que me permita compatibilizar con poder estar con los niños. Porque si algo también tengo claro que sea lo que sea lo que vaya a hacer de ahora en adelante me tiene que permitir poder estar con mis hijos. Ten en cuenta que llega Semana Santa, que llega el verano o diciembre, ellos no tienen cole y por suerte era cuando más trabajo tenía que atender. La otra cara de la moneda es que cuando más trabajo había que atender menos podía estar con ellos. Con esto te quiero decir que buscaré trabajar en algo que me permita compaginar vida laboral y familia.

-¿Con qué se queda a la hora de volver la vista atrás ahora que abandona este loca lalinense?

-Sin lugar a dudas, con la clientela. Puedo decir muy orgullosa que tengo una clientela maravillosa que desde el principio estuvo con nosotros y nos visitaba casi a diario. Fíjate que te lo estoy diciendo y me saltan las lágrimas recordando todo este tiempo que pasé aquí. Date cuenta de que yo llevo al frente del bodegón durante cinco años, pero entré en A Cunca hace la friolera de 14 años. Me refiero que aquí hay clientes que llevan viniendo, pues eso, de la Cunca de antes y luego siguieron haciéndolo cuando ya estaba yo al frente. Maravillosa es poco para todos los que nunca fallaron.

-También quedará para la historia el detalle del menú celíaco.

-Es algo que ya estaba con Patricia Galego, que es nutricionista. Seguí su misma línea y mantuve casi todo el menú sin gluten. Soy muy cuidadosa con los productos a la hora de elegirlos y también con su preparación, así que no lo dudé.

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