Cuando Pikachu conoció a Castelao

El Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira se convierte desde ayer en el epicentro de un fenómeno artístico difícil de catalogar, pero imposible de ignorar. El pintor salvadoreño Max Medina desembarca en tierras trasdezanas con una exposición comisariada por el colombiano Carlos Santos, una muestra que desafía las convenciones académicas para ofrecer lo que muchos críticos han buscado infructuosamente durante décadas: la pureza absoluta del trazo.

A sus 33 años, Medina –que reside desde hace un lustro en Melide junto a su padre– presenta en esta ocasión su primera exposición individual. Aunque su firma ya ha pasado por colectivas en la Algarabía, EmporcARTE o la Casa do Patrón de Doade, esta cita supone su puesta de largo definitiva. Bajo su nombre artístico, Maxolotl, el joven creador se define con una contundencia asombrosa: «Soy único porque nací único».

La obra de Medina es el resultado de un proceso íntimo y constante. «Mi método de trabajo es tranquilo y relajado y, cuando me viene la inspiración, me concentro y a pintar. Lo hago casi todos los días», explica el artista horas antes de su puesta de largo en Vista Alegre. Sus acrílicos son una explosión de colores que parecen brotar directamente del tubo, creando un universo donde lo pop y lo tradicional se entrelazan sin complejos: en su imaginario, Pikachu convive con Castelao. Según sus propias palabras, su objetivo es llevar la fantasía al plano tangible: «Yo pinto caricaturas de dibujos animados en el mundo real».

Este mundo de fantasía ha sido, además, su salvación. Tras sufrir acoso en su infancia en El Salvador, Medina huyó de la violencia autodefiniéndose como un «hombre de paz», encontrando en el lienzo un refugio infranqueable. «La pintura de por sí es una terapia emocional y ayuda al alma», confiesa Max Medina, que decidió apostar por su talento tras el consejo de un allegado muy querido: «Un amigo me dijo que confiase en mis manos porque haría grandes cosas».

Ajolote

El origen de esta fuerza visual del artista sudamericano entronca también con la mística del ajolote. «Me gusta porque básicamente es un animal místico y misterioso», afirma sobre este anfibio que simboliza su conexión con Tlaloc, el dios azteca guardián de los sueños. Como señala Miguel Ángel Martínez Coello en el folleto explicativo de la exposición inaugurada ayer, la obra de Maxolotl es un puente hacia la sabiduría divina, un lenguaje del alma que requiere expertos en interpretar lo oculto. La exposición en A Bandeira no es sólo una cita cultural, sino un viaje al origen de la creatividad pura. Max Medina se postula como un valor imprescindible en el panorama actual, demostrando que el arte, en su estado más honesto, es la herramienta más poderosa para sanar y entender el mundo en el que vivimos los seres humanos.

La exposición de Maxolotl en el Centro Cultural Vista Alegre denominada «Maxolotl: De relación de caricatura a relación con Galicia» no es únicamente el debut de un joven talento, sino la confirmación de que el arte más poderoso es aquel que nace de la necesidad de sanar y de la libertad absoluta. En un mundo saturado de normas, Max Medina nos regala una ventana a un universo donde lo místico y lo cotidiano se abrazan sin prejuicios. Como bien vaticinó aquel amigo, sus manos están haciendo grandes cosas, recordándonos que la pureza creativa es un tesoro escaso que hoy, gracias a su valentía, podemos contemplar en A Bandeira. De igual forma, su orgulloso padre Rolando se muestra encandilado con la propuesta artística de un pintor distinto y valiente.

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Al caminar entre sus acrílicos tan llenos de colorido, se percibe esa terapia emocional que el propio artista hispanoamericano reivindica de manera natural: un espacio seguro donde la mitología azteca y la cultura pop se dan la mano para recordarnos que la creatividad no entiende de fronteras ni de moldes académicos.