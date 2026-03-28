PAyJ ignora la situación económica del Concello y aprueba sus cinco sueldos

De nada sirvió que los dos partidos de la oposición apelasen a la situación económica del Concello –que en siete años subió su deuda en un millón de euros– o que la inversión para este año caiga en más de 500.000 euros respecto a 2025 para que PAyJ reflexionase y redujese sus cinco dedicaciones . Es más, «entre todos cobran 8.000 euros máis có anterior goberno de Calvo», calculó la portavoz popular, Carmen Seijas, quien apuntó que estos cinco sueldos supondrán un gasto de 109.000 euros al año que suben a 150.000 si se tiene en cuenta la secretaria personal del alcalde, cuya plaza ya está cubierta, según confirmó el regidor, Óscar Val. La oposición también recordó, en vano, que en los gobiernos del PP hubo solo dos dedicaciones: la del regidor y la de Obras.

El regidor no hizo uso del turno de palabra ni para explicar el porqué de las subidas de estos salarios s ni por qué que el presupuesto de 2,9 millones baja respecto a los 3,6 de 2025. Se limitó a decir que están equilibrados gastos e ingresos y que el Concello no está en bancarrota. Esa falta de aclaraciones es, para el PP, «una falta de respeto».

De hecho, fueron Seijas y su compañera del Grupo Mixto, Susana Tato, las que se encargaron de desgranar el documento económico de este año. Para ambas, el documento demuestra la «incompetencia e incapacidad de este gobierno», que destina solo el 40% a inversiones. Y dentro de esas inversiones, la aportación de las arcas locales será mínima, de 50.000 euros repartidos entre el Plan Camiña y una obra de reforma del centro de salud. Las inversiones caen en un año de los 1,3 millones a los 770.000 euros, apunta Tato, una cuantía que casi coincide con las 700.000 euros que Agolada calcula en transferencias de la Xunta y de la Diputación. Pero ¿qué ocurre si esas transferencias no se producen o hay que devolverlas? «Quedaremos con cero investimentos», vaticina.

El BNG lamenta que no haya dinero «para pistas, parques ou Pendellos», una lista a la que el PP añade la Casa de Cultura o el velatorio. Precisamente, PAyJ votó en contra de una moción de urgencia de los populares para mejorar la accesibilidad del tanatorio y aumentar sus espacios porque «está fóra de prazo», apuntó Val.

Seijas lamenta, además, que el Concello haya sido incapaz de formalizar convenios con Xunta y Deputación para otras obras al margen de las que cubren sus distintos programas, y cree que los 500.000 euros para la Praza da Banda de Brántega podrían destinarse a otras obras. Tato, por su parte, afea al gobierno por aumentar la ayuda nominativa de la Banda de Música a costa de recortar las subvenciones a otras entidades. Es curioso que sí sean por concurrencia competitiva las ayudas al fomento de la natalidad. «Non sei qué criterio empregan aquí, quizais se o neno ou nena é rubio, ou se chora ou non», ironizó la edil .