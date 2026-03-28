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Nuevos jueces de paz en Dozón y provisión de otro en Cerdedo

El Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (Boppo) publica los nombres de los nuevos jueces de paz de Dozón. Se trata del titular, Javier Civeira González, y la sustituta, María Jesús Rodríguez Carbajal. Además, da cuenta de la convocatoria de provisión del cargo de juez de paz titular en Cerdedo-Cotobade. Las solicitudes se pueden presentar en el Concello, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

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