Álbum ilustrado
Milagros Hórrea gaña o Alberte Quiñoi con ‘Paio e Gatipedro’
O xurado destaca a homenaxe ó folclore galego e a tradición oral | O premio está dotado con 4.000 euros e a publicación da obra
Milagros Hórrea é a gañadora do premio Alberte Quiñoi de álbum ilustrado coa obra ‘Paio e o Gatipedro’, que contou coas ilustracións de Laura Pérez.
O xurado encargado de fallar
este galardón literario, promovido polo Concello da Estrada, escolleu por unanimidade esta peza de
entre as 18 obras que se presentaron. O xurado estivo conformado por Paula Carballeira Cabana, Mariano Casas Gil, Sara Valcárcel Maceira, Armando Requeixo Cuba e Rosa María Herraiz Cabanas, exercendo como secretaria. O xurado quixo destacar neste álbum ilustrado a súa «capacidade para poñer no centro o folclore galego, facendo protagonista ao Gatipedro». “Rescata elementos da tradición oral galega para contar unha historia tenra, envolta nun mundo de ensoñación, contada
cunha linguaxe propia». Sinalan tamén que a peza, que leva no título o nome do patrón estradense e ten unha historia moi tenra detrás, está especialmente dirixida aos máis pequenos, «pensada para compartir en familia, arroupando os afectos». Destacaron asemade a súa estética coidada, “cunha excelente paleta de cor, na que historia e imaxe camiñan da man”.
O álbum gañador será publicado nos vindeiros meses pola Editoral Galaxia. A maiores, o premio conta cunha dotación económica de 4.000 euros.
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga
- Un estudio de Bruselas cifra en 19.300 millones de euros el coste para reducir las emisiones de la flota en 2050
- Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar