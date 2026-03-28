Álbum ilustrado

Milagros Hórrea gaña o Alberte Quiñoi con ‘Paio e Gatipedro’

O xurado destaca a homenaxe ó folclore galego e a tradición oral | O premio está dotado con 4.000 euros e a publicación da obra

O xurado do premio logo de anunciar a gañadora. | CEDIDA

Fran Campos

A Estrada

Milagros Hórrea é a gañadora do premio Alberte Quiñoi de álbum ilustrado coa obra ‘Paio e o Gatipedro’, que contou coas ilustracións de Laura Pérez.

O xurado encargado de fallar

este galardón literario, promovido polo Concello da Estrada, escolleu por unanimidade esta peza de

entre as 18 obras que se presentaron. O xurado estivo conformado por Paula Carballeira Cabana, Mariano Casas Gil, Sara Valcárcel Maceira, Armando Requeixo Cuba e Rosa María Herraiz Cabanas, exercendo como secretaria. O xurado quixo destacar neste álbum ilustrado a súa «capacidade para poñer no centro o folclore galego, facendo protagonista ao Gatipedro». “Rescata elementos da tradición oral galega para contar unha historia tenra, envolta nun mundo de ensoñación, contada

cunha linguaxe propia». Sinalan tamén que a peza, que leva no título o nome do patrón estradense e ten unha historia moi tenra detrás, está especialmente dirixida aos máis pequenos, «pensada para compartir en familia, arroupando os afectos». Destacaron asemade a súa estética coidada, “cunha excelente paleta de cor, na que historia e imaxe camiñan da man”.

O álbum gañador será publicado nos vindeiros meses pola Editoral Galaxia. A maiores, o premio conta cunha dotación económica de 4.000 euros.

