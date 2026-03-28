Expropiaciones para el entorno del Arena

El gobierno local aceptó las resoluciones del Xurado de Expropiación de Galicia sobre los terrenos, bienes y derechos afectados por el plan especial para ampliar el sistema general de equipamiento SG-EQ.4, en el entorno de Lalín Arena. Aprobó la liquidación realizada por la Intervención municipal, por un importe de 2.759,85 euros.