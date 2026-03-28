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Estudiarán la ubicación de una antena de GNSS

El Instituto Geográfico Nacional ha planteado a Lalín la instalación de una antena del servicio de posicionamiento GNSS en tiempo real, una infraestructura orientada a mejorar servicios para el sector agrícola y el ámbito de la ingeniería. El gobierno coordinará una visita técnica, que gestionará el edil de Urbanismo, Pablo Areán.

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