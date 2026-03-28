Dona Cobiña participa en Alimentaria 2026

A queixería da Cooperativa Cobideza, Dona Cobiña, formou parte dos produtores que asistiron a Alimentaria Barcelona 2026 baixo o paraugas da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal). No posto da queixería lalinense estivo presente María Manteiga, que destacou a importancia de volver a ter presenza nesta cita catalana.