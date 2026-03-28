La doble feria de Silleda cierra con cerca de 4.900 asistentes

La quinta edición de Enerxétika y la segunda de Expomunicipal echaron este viernes el cierre en la Feira Internacional de Galicia (FIG), en Silleda, con un balance de cerca de 4.900 visitantes desde el miércoles y una amplia participación profesional llegada no solo de distintos puntos de España y Portugal, sino también de Italia y Francia.

Las dos citas reunieron a 475 firmas expositoras de una veintena de países, representadas por 167 expositores directos, en más de 7.700 metros cuadrados de superficie neta. El programa se completó con más de 70 conferencias repartidas en una treintena de jornadas y foros, además de talleres, demostraciones, un espacio de innovación, un área divulgativa y un circuito de pruebas de vehículos sostenibles. La organización destaca, además, la variedad de perfiles presentes, desde empresas y administraciones hasta profesionales vinculados a la eficiencia energética, los servicios públicos y la gestión local.

La última jornada estuvo marcada por una sesión sobre certificados de ahorro energético en el sector municipal, organizada por el Inega, en la que la Xunta defendió estas herramientas como una vía clave para avanzar en la transición energética y modernizar las administraciones locales. También hubo un encuentro impulsado por la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) para explicar a las entidades locales la formación que recibe el alumnado de la 18ª promoción de Policía Local.

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Con estos datos, Silleda despide una doble feria que refuerza el peso del recinto ferial como punto de encuentro para el municipalismo y el sector energético en Galicia.