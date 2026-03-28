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Día da Agra na Eira en Ramil o 18 de abril

Ramil acolle o 18 de abril o Día da Agra na Eira organizada pola Asociación Veciñal da Agra do Orzá. Con ruta ao centro de Galicia, xantar de convivio, actuación de Fran Rei, recitado poético na honra de Begoña Caamaño, presentación do libro de Carlos Callón e actuación de Tradivivas Agra e A Eira que canta.

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