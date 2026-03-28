Detienen a dos hombres tras atracar y agredir a una estanquera en Lalín

La Guardia Civil detuvo este sábado a dos hombres como presuntos autores de un robo con violencia en el estanco de la Rúa da Ponte, en el casco urbano de Lalín. Los hechos se produjeron pasadas las diez de la mañana, cuando un varón con pasamontañas entró en el local y se abalanzó sobre la dueña, sujetándola para que otro hombre, también con la cara cubierta para no ser identificado, abriese la caja y se llevase su contenido, unos 500 euros.

La mujer sufrió varios rasguños y golpes. Los dueños de una floristería cercana y de otros locales vecinos que estaban abiertos, al escuchar ruido, se acercaron al estanco para auxiliar a la mujer y ayudarla a que se desprendiese de su agresor. Los dos hombres huyeron, pero horas después fueron localizados por la Guardia Civil. Uno de ellos suele ser cliente del estanco, por lo que sabía que, normalmente, en el local está sola la dueña para atender al público.

Tras la agresión, la víctima se desplazó con un familiar al PAC de Lalín para ser atendida de sus lesiones, y posteriormente fue derivada a un centro hospitalario. Desde la familia se explica que hace varios años que el estanco no sufre ningún intento de robo ni atraco, aunque no descarta que hubiese algún intento de incursión alguna noche.