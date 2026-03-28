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Cuatro permisos para colocación de terrazas

La junta de gobierno de Lalín autorizó altas de terrazas para Bar JJ, Asador Arcón, Café Bar Cokuus y Bar Axiña. Contemplan ocupaciones de 15, 10, 10 y 8 metros, respectivamente.

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