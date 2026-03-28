Cerdedo-Cotobade celebrará el 24 de abril la VII Xuntanza de Maiores

El Concello de Cerdedo-Cotobade celebrará el VII Xuntanza de Maiores el próximo viernes 24 de abril. Un evento que busca promover la convivencia, el reconocimiento y el bienestar de los adultos y mayores del municipio. Se celebrará en el Pabellón Municipal de Cerdedo y comenzará a la 13 horas. Podrán participar todos los inscritos en el municipio mayores de 65 años, así como los pensionistas mayores de 55 años y sus cónyuges. También se invitará a los adultos mayores que residen en hogares residenciales en Cerdedo.