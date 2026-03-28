Cerdedo-Cotobade celebra el día 12 una caminata contra el cáncer

El domingo 12 de abril el Concello de Cerdedo-Cotobade celebrará la Andaina Solidaria Pedre-Corredoira contra el cáncer. La salida tendrá lugar a las 10 horas desde Eira Grande de Pedre con un recorrido sin dificultades y una distancia que estará entre los 12 y los 14 kilómetros. Desde el ayuntamiento animan a la participación de vecinos y vecinas de la que será una jornada para disfrutar del entorno, caminar, hablar y colaborar en la lucha contra el cáncer. Las personas que deseen participar deben realizar inscripción previa y se puede obtener más información en el teléfono 660708902.