Cerdedo celebrará un Viacrucis y el Desenclavo el Viernes Santo

Las parroquia de San Juan Bautista de Cerdedo celebrará el Viernes Santo su tradicional Desenclavo a las 20 horas en su día grande de Semana Santa. La jornada empezará con un Viacrucis a las 11 horas y la acción litúrgica a las 16 horas. Los actos de Semana Snata empezarán mañana con la tradicional misa y bendición de ramos al igual que en Forcarei, que centrará su día grande en el Sábado Santo, día de la Vigilia Pascual. Es la jornada que más feligreses concentra y que este año se celebrará en las parroquias de Millerada (17 horas) y Forcarei (19 horas).