Semana Santa
Cerdedo celebrará un Viacrucis y el Desenclavo el Viernes Santo
Las parroquia de San Juan Bautista de Cerdedo celebrará el Viernes Santo su tradicional Desenclavo a las 20 horas en su día grande de Semana Santa. La jornada empezará con un Viacrucis a las 11 horas y la acción litúrgica a las 16 horas. Los actos de Semana Snata empezarán mañana con la tradicional misa y bendición de ramos al igual que en Forcarei, que centrará su día grande en el Sábado Santo, día de la Vigilia Pascual. Es la jornada que más feligreses concentra y que este año se celebrará en las parroquias de Millerada (17 horas) y Forcarei (19 horas).
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga
- Un estudio de Bruselas cifra en 19.300 millones de euros el coste para reducir las emisiones de la flota en 2050
- Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar