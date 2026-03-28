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El CEIP de Agolada lee a María Reimóndez

El club de lectura del colegio de Agolada, «Lendo entre parroquias», organiza el 9 de abril, a las 17.30 horas, una nueva sesión. Se trata de la dedicada a la obra O club da calceta, de la escritora María Reimóndez, y finalista de los Premios Xerais de 2005. «No noso centro seguimos apostando pola lectura como ponte entre persoas, lugares e historias», explican desde el centro escolar agoladés.

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