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Carboeiro adopta o horario de primavera

O Mosteiro de Carboeiro estrea este domingo 29 o horario de primavera, coas portas abertas de mércores a domingo entre as 11 e as 14.30 horas e de 16.30 a 19. O cambio, que amplía nunha hora a apertura vespertina, manterase durante marzo, abril, maio e xuño. En febreiro, o cenobio recibiu 740 visitantes.

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