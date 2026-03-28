Carboeiro adopta o horario de primavera

O Mosteiro de Carboeiro estrea este domingo 29 o horario de primavera, coas portas abertas de mércores a domingo entre as 11 e as 14.30 horas e de 16.30 a 19. O cambio, que amplía nunha hora a apertura vespertina, manterase durante marzo, abril, maio e xuño. En febreiro, o cenobio recibiu 740 visitantes.