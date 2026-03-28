Arranca NocedARTE con obras de 16 autores
Paío, Laxeiro, Vidal Payo, Wily, Paco Lareo, Eduardo Meijomence, Luis Areán, Manolo Moldes, Paco Pestana, Aitana Iglesias, Noa Blanco, Olalla Garra, Ainara Froiz, Inés Benito, Josefina Miranda y Mariña Paz son los autores participantes en NocedARTE, el certamen artístico en el rural que hoy comienza a partir de las 19.30 horas en el Centro Social de Noceda.
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga
- Un estudio de Bruselas cifra en 19.300 millones de euros el coste para reducir las emisiones de la flota en 2050
- Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar