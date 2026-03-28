Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Automoción y guerraVigueses/as Distinguidos/asMedallas Oro 2026Dejar de fumarUVigo Misión a la LunaNoelia Castillo eutanasia
instagramlinkedin

Arranca NocedARTE con obras de 16 autores

Paío, Laxeiro, Vidal Payo, Wily, Paco Lareo, Eduardo Meijomence, Luis Areán, Manolo Moldes, Paco Pestana, Aitana Iglesias, Noa Blanco, Olalla Garra, Ainara Froiz, Inés Benito, Josefina Miranda y Mariña Paz son los autores participantes en NocedARTE, el certamen artístico en el rural que hoy comienza a partir de las 19.30 horas en el Centro Social de Noceda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents